Marítimo vence equipa B com golo de Bernardo Gomes

O Marítimo venceu este sábado de manhã a sua equipa B por 1-0, em jogo-treino realizado no Estádio de Machico, à porta fechada. Um golo do jovem Bernardo Gomes, filho do antigo internacional Danny, foi decisivo, num teste com 3 partes de 30 minutos e onde o técnico Vasco Seabra deu oportunidade a todos os jogadores disponíveis.

Zainadine entrou na segunda parte, depois de ter feito gestão física na véspera. Edgar Costa, recuperado da infeção da Covid-19, já treinou mas não participou no jogo-treino. O Marítimo volta ao trabalho segunda-feira e no próximo sábado defronta o Nacional, num terceiro ensaio que antecede o estágio de dez dias em Lousada.