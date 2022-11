Marítimo vence equipa sub-23 em jogo de treino

O Marítimo venceu este sábado a formação sub-23 'verde rubra', por 2-1, tendo um dos golos da equipa que milita na Liga Bwin sido marcado por Paulinho, contratado pelos madeirenses no início de novembro.

Os golos do encontro disputado no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, ficaram reservados para a segunda metade, tendo a jovem formação que disputa a Liga Revelação aberto a contagem por intermédio do avançado brasileiro Emanuel Baitler.

Os primodivisionários responderam através de Paulinho, que chegou ao Marítimo no início de novembro na condição de jogador livre, após ter representado o Moreirense na temporada transata.

O golo do triunfo foi do médio argentino Lucho Vega, que fixou em 2-1 o resultado da partida que contou como um teste antes do primeiro jogo da fase de grupos da Taça da Liga ante o Rio Ave, em 01 de dezembro, às 17:00.

O plantel principal não contou com a presença do guarda-redes checo Matous Trmal e do peruano Percy Liza, que se encontram ao serviço das seleções nacionais e, ainda de Moisés Mosquera, Geny Catamo, Stefano Beltrame e Miguel Silva, entregues ao departamento clínico do clube.