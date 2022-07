Marítimo vence Leixões no adeus a Lousada (2-1)

O Marítimo venceu esta terça-feira de manhã o Leixões, no derradeiro encontro de preparação do estágio de Lousada. A equipa da 2.ª Liga marcou primeiro ainda na primeira metade por Kiki (27'), mas Matheus Costa (65') e Lucho Vega (80') deram a volta ao texto. De notar a estreia do reforço Matous Trmal na baliza.Vasco Seabra apresentou esta equipa: Matous Trmal; Clésio, Matheus Costa, André Teles e Léo Andrade; João Afonso, Lucho Vega e Edgar Costa; Bruno Xadas, André Vidigal e Bernardo Gomes. Na segunda parte, entrou ainda Carlos Parente.Os madeirenses ainda jogam esta tarde com o Boavista, antes do regresso à Madeira.