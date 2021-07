Marítimo vence Vizela por 1-0 em jogo particular

O Marítimo venceu este domingo o Vizela por 1-0, com um golo do extremo Rúben Macedo, ainda na primeira parte. Os madeirenses continuam assim invictos nesta pré-temporada, somando o terceiro triunfo em três jogos no estágio realizado em Lousada.





Julio Velázquez tem ainda um quarto teste antes do regresso à Madeira e da estreia na Taça da Liga, a realizar na terça-feira perante o Paços de Ferreira (10.30 horas).