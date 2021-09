Marítimo volta a usar o Estádio da Madeira como 'casa' para receber Moreirense

O Marítimo vai voltar a usar o Estádio da Madeira como 'casa', após a vistoria levada a cabo esta segunda-feira pelos técnicos da Liga ter decidido manter a interdição ao relvado da equipa madeirense da Liga Bwin.

"Mantiveram a decisão, mas acharam o trabalho de recuperação bem feito. Não devemos estragar ou hipotecar o futuro", disse à agência Lusa fonte oficial do clube verde rubro.

O Marítimo está impossibilitado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional de jogar no seu recinto desportivo devido às condições do relvado, que já recebeu duas avaliações negativas, a primeira diante do Sporting de Braga e a segunda frente ao FC Porto.

Devido à interdição, os 'leões' da Madeira já recorreram ao Estádio da Madeira, recinto do rival Nacional, para receber o Arouca (2-2), em 13 de setembro, para a quinta jornada do campeonato.

"Na opinião das equipas de vistorias, no próximo jogo estará em boas condições", destacou a mesma fonte maritimista, referindo-se ao duelo com o Gil Vicente, que acontece em 31 de outubro, para a 10.ª jornada da Liga.

Já em 2010, com o estádio em obras, o Marítimo teve de recorrer ao recinto dos 'alvinegros' para receber o Sporting Fingal (República Checa) e Bangor City (País de Gales), em jogos da pré-eliminatória da Liga Europa.

No papel de anfitrião, o Marítimo, 12.ª classificado, com seis pontos, defronta o Moreirense, que se encontra na 14.ª posição com a mesma pontuação, na sexta-feira, às 19 horas, no Estádio da Madeira.