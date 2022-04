Matheus Costa: «A expulsão condicionou-nos muito»

As declarações de Matheus Costa após a derrota () do Marítimo na receção ao Benfica, na Madeira, em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga Bwin."Acho que a expulsão nos condicionou muito. É verdade que eles entraram melhor mas depois conseguimos jogar olhos nos olhos. A expulsão condicionou mas mesmo assim continuámos a lutar e a mostrar muita qualidade", começou por dizer o jogador dos insulares, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV."É verdade. Mostramos a nossa união, a nossa qualidade. Conseguimos implementar o que treinámos a semana toda, sabíamos era um jogo difícil mas mesmo com um a menos a nossa equipa está de parabéns. Claro que queríamos os três pontos ou pelo menos sair daqui com um, estes adeptos merecem, de notar o grande ambiente, mas infelizmente não conseguimos e agora há que lutar nos próximos jogos. O Marítimo tem de entrar sempre com toda a ambição.""É claro, e um esforço mais mental também mas acho que não nos abalámos e fomos em busca do resultado.""Não pensamos na tabela, pensamos jogo a jogo", terminou.