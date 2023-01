Matheus Costa e a vitória sobre o Sporting: «A nossa melhor partida da época»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Matheus Costa contribuiu para a vitória do Marítimo frente ao Sporting (1-0) e não escondeu a importância do resultado para as contas verde-rubras.

"Estou muito feliz por essa vitória, a primeira do ano, logo no primeiro confronto. Depois de alguns jogos sem ganhar, a equipa precisava de pontuar devido à nossa posição classificativa. E também foi uma ótima maneira de comemorar o meu jogo número 150 em Portugal", salientou.





O central brasileiro elogiou a qualidade da exibição. "Acredito que foi nossa melhor partida da época. Mostrámos muita qualidade em todos os processos e isso dá-nos confiança para sairmos da zona de despromoção. Sabemos da qualidade do nosso grupo e que foram só três pontos, ainda há muita luta pela frente, mas, a continuarmos assim, colheremos bons frutos", finalizou o jogador à sua assessoria de imprensa.