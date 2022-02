Matheus Costa realça atitude do Marítimo frente ao FC Porto

Fechada a janela de mercado sem reforços – Luís Esteves acabou por falhar – o Marítimo vira-se para o jogo com o Estoril, no qual espera regressar às vitórias. O central Matheus Costa, eleito pelos adeptos como ‘homem do jogo’ contra o FC Porto, realçou a atitude da equipa no Dragão.

“Demos tudo para obter um resultado positivo e para trazer pontos para casa, mostrando a nossa competitividade. Gostaria agora de pedir aos adeptos para comparecerem nos Barreiros, no próximo jogo com o Estoril, para nos apoiar”, salientou.

No regresso ao trabalho, Vasco Seabra já contou com Ricardinho em pleno, pelo que não há problemas físicos no plantel. Três jogadores da equipa B – Dylan Collard, André Teles e Miguel Sousa – treinaram com a formação principal.