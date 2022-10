Matheus Costa regressa e Percy Liza estreia-se nos convocados do Marítimo

Matheus Costa está de volta aos convocados do Marítimo para o jogo com o Boavista, após ter sofrido lesão muscular, dando mais uma opção para o eixo da defesa a João Henriques, que por outro lado não pode contar com o jovem colombiano Moisés Mosquera, lesionado no pé direito. De notar ainda a estreia do avançado peruano Percy Liza, um dos últimos reforços contratados e que também esteve a debelar uma problema físico. Clésio também volta aos eleitos.

De fora, além dos lesionados Miguel Silva, Pedro Teixeira, Mosquera, Zainadine e Pablo Moreno, fica ainda o castigado Vítor Costa, alvo de polémica expulsão na última jornada.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Matous Trmal, Vítor Eudes e Bruno Pereira

Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Léo Andrade, Gonçalo Cardoso e Fábio China

Médios: Rafael Brito, João Afonso, Diogo Mendes, Joel Sonora, Stefano Beltrame, Bruno Xadas e Edgar Costa

Avançados: Percy Liza, Clésio Baúque, Geny Catamo, André Vidigal, ‘Chucho’ Ramírez e Joel Tagueu.