Matheus Costa renova com o Marítimo até 2026

O defesa central, de 27 anos, chegou à Madeira no arranque da temporada passada, proveniente do Vizela, emblema que representou durante duas temporadas, tendo em 2020/21 desempenhado um papel ativo na ascensão do conjunto vizelense à Liga Bwin.

Na época passada, a primeira que disputou no patamar mais alto do futebol português, assumiu um papel de destaque no eixo defensivo 'verde-rubro', a par de Zainadine, tendo realizado 24 partidas oficias e apontado cinco golos.

Na edição 2022/23 foi opção de Vasco Seabra nas três jornadas já disputadas para o campeonato.