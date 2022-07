Matous Trmal: «É uma boa oportunidade para mim»

Matous Trmal já fala como jogador do Marítimo. O guarda-redes checo, cedido por um ano pelo V. Guimarães, acredita que este é o clube certo para evoluir."Sinto-me feliz por estar num grande clube da Madeira e com tradição em Portugal. Esta é uma boa oportunidade para mim. Curiosamente, o meu primeiro jogo em Portugal foi contra o Marítimo", assinalou o guardião de 23 anos, que deixa uma promessa aos adeptos verde-rubros. "Prometo trabalho e dedicação, para podermos atingir os nossos objetivos. Darei o meu melhor para fazermos uma boa época".Sobre os seus pontos fortes, Trmal anota "os reflexos e o jogo com os pés", ele que se mostra ansioso por poder jogar no ‘caldeirão’ dos Barreiros.