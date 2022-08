Matous Trmal: «FC Porto é uma equipa forte mas também tem as suas fraquezas»

O guarda-redes Matous Trmal, reforço do Marítimo para a temporada 2022/23, reconheceu esta segunda-feira, que o FC Porto, campeão em título da Liga Bwin, "é uma equipa forte, mas que também tem as suas fraquezas".

No sábado, o Marítimo estreia-se na edição 2022/23 da Liga Bwin, ao deslocar-se ao Porto para defrontar o campeão nacional.

No final do primeiro treino da semana, o guardião, reforço que chega ao Marítimo cedido por uma temporada pelo Vitória de Guimarães, foi o porta-voz do grupo e abordou o encontro frente ao conjunto azul e branco. "O FC Porto é uma equipa forte, mas acho que é bom para nós jogar contra eles no primeiro jogo, porque eles também têm as suas fraquezas", afirmou o internacional sub-23 pela República Checa.

No apronto liderado por Vasco Seabra esta manhã no complexo desportivo do clube não estiveram presentes no trabalho de campo o lateral Victor Costa e os médios Rafael Brito e João Afonso, entregues ao departamento clínico da equipa.

O guardião, que se estreou na Liga Bwin diante dos madeirenses, em janeiro de 2021, revelou ainda que foi emocionante jogar no Estádio do Marítimo perante os adeptos, aquando da partida diante do Santa Clara (vitória por 1-0), na sexta-feira, que serviu de apresentação do plantel e para a primeira jornada do Torneio Insular, conquistado pelos maritimistas.

Matous Trmal que chegou aos vitorianos em julho de 2020, tendo disputado 15 partidas oficiais ao longo das duas temporadas, espera ao serviço dos leões do Almirante Reis "fazer muitos jogos e ajudar o clube".

"Vim do Vitória de Guimarães para jogar e espero conseguir fazê-lo em muitos jogos. Vou dar o meu melhor para ajudar o Marítimo", sublinhou o checo, de 23 anos.

Pela posição na baliza, Matous Trmal, que reconhece as qualidades dos colegas, terá como concorrentes Miguel Silva, que saiu do emblema vimaranense quando o agora reforço 'verde rubro' chegou, em julho de 2020, e Pedro Teixeira, atleta de formação do conjunto madeirense.

O Marítimo defronta o FC Porto pelas 20H30 de sábado, no estádio do Dragão, no Porto, em partida da primeira jornada da Liga Bwin.