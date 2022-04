Miguel Silva e Diogo Mendes novidades nos convocados para jogo com o Boavista

O guarda-redes Miguel Silva e o médio Diogo Mendes são as duas novidades da convocatória do Marítimo, tendo em vista o jogo de sábado com o Boavista, às 18 horas, nos Barreiros. O primeiro recuperou da infeção com a Covid-19 e o segundo de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida na receção ao Tondela. Foram assim preteridos Vítor Eudes e André Teles, que vão jogar este fim-de-semana pela equipa B.De fora continua o italiano Beltrame, já na reta final da lesão muscular que sofreu, mas ainda sem os índices físicos adequados para a competição.Guarda-redes: Paulo Victor e Miguel Silva;Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, Fábio China, Léo Andrade e Vítor Costa;Médios: Rafik Guitane, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas, Miguel Sousa e Pedro Pelágio;Avançados: André Vidigal, Ali Alipour, Clésio, Henrique e Joel.