Miguel Silva é o mais recente reforço do Marítimo

O guarda-redes Miguel Silva, de 26 anos, é o mais recente reforço do Marítimo para a época 2021/22, anunciou, esta terça-feira, o clube.

O guardião português, que realizou a formação no Vizela e no Vitória de Guimarães, clube que representou até a temporada 2019/20, regressa a Portugal após uma época ao serviço dos cipriotas do APOEL.

No Chipre, Miguel Silva disputou 25 jogos oficiais, entre o campeonato da I divisão e a fase de qualificação da Liga Europa.

Miguel Silva é o sétimo reforço do Marítimo, depois dos médios Filipe Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda), os avançados Henrique (ex-CSKA Sófia) e André Vidigal (ex-Estoril Praia) e os defesas Matheus Costa (ex-Vizela) e Facundo Constantini (ex-São Paulo).

A formação verde rubra efetua na quarta-feira o primeiro treino deste arranque de temporada, no Complexo Desportivo do clube, em Santo António, após dois dias dedicados a exames médicos e físicos.