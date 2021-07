Miguel Silva garante estar "preparadíssimo para começar" ao serviço do Marítimo

O guarda-redes Miguel Silva, a mais recente contratação do Marítimo, disse, esta terça-feira, estar "preparadíssimo para começar" o trabalho ao serviço do clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Estou muito feliz por estar aqui. É um orgulho poder representar o Marítimo, estou preparadíssimo para começar", afirmou o guarda-redes português à televisão do clube verde rubro.

O jogador, de 26 anos, que chega dos cipriotas do APOEL, garantiu que dará o máximo para conquistar a confiança do técnico espanhol Júlio Velázquez, com o intuito de "mostrar o seu valor e honrar a camisola".

Miguel Silva realizou a formação no Vizela e no Vitória de Guimarães, tendo representado o último até a temporada 2019/20, rumando ao Chipre na época seguinte.

Na condição de adversário afirmou já ter jogado algumas vezes no Estádio do Marítimo, descrevendo-o "como um campo muito difícil".

O guarda-redes português é o sétimo reforço do Marítimo, depois dos médios Filipe Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda), os avançados Henrique (ex-CSKA Sófia) e André Vidigal (ex-Estoril Praia) e os defesas Matheus Costa (ex-Vizela) e Facundo Constantini (ex-São Paulo).

A formação verde rubra efetua na quarta-feira, às 10:00, o primeiro treino deste arranque de temporada, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, após dois dias dedicados a exames médicos e físicos.