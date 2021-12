Miguel Silva sofreu lesão muscular

O guarda-redes Miguel Silva sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e deve falhar o jogo da próxima jornada com o Benfica. O problema já o afastou do encontro com o Santa Clara, pelo que o jovem Pedro Teixeira foi o suplente de Paulo Victor. De baixa está ainda Xadas, além do castigado Leo Andrade. Zainadine regressa ao onze na Luz.