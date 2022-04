Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Miguel Silva testou positivo à Covid-19 Guarda-redes do Marítimo vai estar afastado da preparação nos próximos dias e, muito provavelmente, do jogo com o Paços de Ferreira





• Foto: Hélder Santos