Miguel Sousa lamenta desperdício: «O jogo podia ter-se desenrolado de outra maneira»

O Marítimo saiu goleado do Estádio do Dragão por 5-1, num cenário que Miguel Sousa acredita que podia ter sido diferente caso os insulares tivessem concretizado as chances que tiveram logo no início do encontro."Saímos do jogo a pensar que podíamos ter saído com outro resultado, isto tendo em conta as ocasiões que criámos. Se tivéssemos concretizado, o jogo podia ter-se desenrolado de outra maneira", disse o médio à SportTV, acrescentando ainda que as perdas de bola na fase de construção são consequência da forma de jogar da equipa: "Nós temos uma ideia de jogo positiva. Foi isto que o míster nos pediu e que nos foi incutido, é isto que vamos levar para o resto do campeonato. Às vezes as coisas não saíram bem lá atrás, mas temos de continuar assim".O jovem analisou ainda o facto de ter jogado num recinto como o Estádio do Dragão. "É um palco diferente, ainda para mais vindo dos escalões inferiores. Estive perto de marcar e podia ter trazido mais alento, mas não entrou".