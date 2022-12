Miguel Sousa rescinde com o Marítimo e reforça Mafra

Miguel Sousa, que estava no lote de oito dispensados do Marítimo, acertou a rescisão do contrato que o ligava aos verde-rubros por mais duas temporadas e meia.É o segundo futebolista a chegar a acordo para a saída dos maritimistas, após o regresso de Zarzana ao Sevilha. O futuro do médio agora passa pela 2.ª Liga: vai vestir cores do Mafra a partir de janeiro de 2023.Na Madeira desde a temporada de 2018/19, oriundo do FC Stumbras (Lituânia), o futebolista com formação no Benfica nunca se conseguiu impor, alinhando em nove jogos sob o comando de Vasco Seabra. Esta temporada apenas fez três jogos na LigaBWin e um na Allianz Cup. Com a chegada de João Henriques ao comando técnico dos madeirenses, perdeu espaço no conjunto da Madeira, onde alinhou em 87 partidas, divididas pela equipa B e Sub-23, marcando oits golos. No conjunto principal do Marítimo fez apenas 13 encontros.