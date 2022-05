Mosquera é única novidade nos convocados do Marítimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Moisés Mosquera é a única novidade na lista de convocados do Marítimo para o jogo da última jornada da Liga Bwin, com o Portimonense. O central colombiano rende o lesionado Matheus Costa. De fora continua o lateral-direito Cláudio Winck, que cumpriu suspensão mas fica de fora por opção.O técnico Vasco Seabra não se vai sentar no banco, nem fez a antevisão da partida, por estar suspenso pela Liga devido à expulsão na última jornada, em Vizela.Miguel Silva e Paulo Victor.Clésio, Zainadine, Léo Andrade, Moisés Mosquera, Fábio China e Vítor Costa.Rafik Guitane, Beltrame, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas, Miguel Sousa e Pelágio.André Vidigal, Alipour, Henrique e Joel.