Movimento 'Salvar o Marítimo' formaliza pedido de Assembleia Geral Extraordinária

O Movimento 'Salvar o Marítimo' entregou esta manhã nos serviços administrativos do clube uma lista com 63 assinaturas, com o intuito de pedir a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária, que visa antecipar as eleições.Recorde-se que este grupo de sócios entende que Rui Fontes já não tem condições para gerir o emblema insular, perfilando-se o jovem empresário Miguel Caires como possível candidato à liderança.Recorde-se que o Marítimo é o último classificado da Liga Bwin, com sete derrotas em outros tantos jogos disputados até ao momento na prova.