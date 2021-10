Muita afluência às eleições do Marítimo

A afluência de sócios do Marítimo às urnas, situadas na tribuna presidencial do Estádio do Marítimo, nos Barreiros, continua significativa. Mais de 600 já exerceram o seu direito de voto, nestas eleições históricas para a liderança do emblema madeirense, cujos resultados serão conhecidos ao fim da noite. As urnas fecham às 21 horas.





É a primeira vez em 40 anos que o Marítimo tem duas listas concorrentes, a 'A' liderada pelo antigo presidente Rui Fontes e a 'B' pelo líder nos últimos 24 anos, Carlos Pereira. Ambos votaram antes do almoço, primeiro Fontes pelas 10 horas e depois Pereira (que chegou acompanhado de José Miguel Mendonça, um antigo presidente) cerca das 12 horas."É um dia histórico para o Marítimo, mostrando que está vivo", salientou Rui Fontes, que projeta um clube "mais forte e democrático". Já Carlos Pereira notou que "independentemente do que acontecer, o Marítimo já ganhou muito" e deixou claro: "Se não ganhar, não vou ficar zangado nem dececionado, pois amanhã seremos todos do Marítimo; se vencer, continuarei a ser o presidente de todos os maritimistas, sem exceção", disse.Também hoje realiza-se uma Assembleia Geral da Marítimo SAD, para analisar as contas referentes à época 2020/21. Ainda antes de ser conhecido o presidente para os próximos quatro anos, sócios e adeptos vão acompanhar pela televisão o jogo da 9.º jornada da Liga Bwin, entre V. Guimarães e Marítimo.