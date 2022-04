O 'aviso' de Vasco Seabra: «Não perdemos com os grandes e queremos evitar uma derrota com o Benfica»

O Marítimo está motivado para travar mais um grande do futebol português, depois de Sporting e FC Porto não terem vencido no estádio dos madeirenses, nos Barreiros. Vasco Seabra conta com o "apoio dos adeptos para encher o Caldeirão e uma energia renovada, com o Marítimo a jogar para ganhar, contra uma equipa muito forte".Quanto ao Benfica, o treinador maritimista espera "uma equipa que quer dar uma boa resposta pois empatou no último jogo e vai lutar para conseguir a vitória. São um conjunto forte, com bons jogadores e querem dar mostras do seu valor".Até ao momento na Liga Bwin, os verde-rubros já travaram o Sporting e o FC Porto no Caldeirão. "Não perdemos com os grandes e queremos evitar uma derrota com o Benfica. Jogamos sempre para ganhar" prometeu.Quanto ao facto da sua equipa estar tranquila na classificação, isso não retira ambição e deixa o aviso: "quem relaxar não está preparado para viver nesta casa e não cabe neste grupo".