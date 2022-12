Octávio Moreira: «A história do jogo resume-se aos golos»

Técnico que assumiu o comando do Marítimo de forma interina, após a saída de João Henriques, Octávio Moreira assumiu que entrar praticamente a perder foi determinante para a definição do resultado final diante do Sporting "É facil de fazer. Vínhamos aqui com um plano definido, mas no primeiro minuto sofremos um golo numa desatenção nossa. O Sporting marcou outro depois, noutra desatenção nossa. E a história resume-se aos golos. Na segunda parte retificámos um pouco, pressionámos, tivemos outra atitude. Há que valorizar a segunda parte, que dá alento para o que aí vem""Estamos numa fase complicada, vínhamos de várias derrotas seguidas. Queríamos ganhar confiança, mas viemos jogar com um grande e no primeiro minuto acontece aquilo. Temos de levantar a cabeça e preparar o campeonato. Agora o fundamental é levantar o moral dos jogadores. Perderam confiança, é natural. É tentar elevar a confiança, para que as coisas corram melhor e o Marítimo consiga os seus objetivos"