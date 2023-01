Oficial: Miguel Silva deixa Marítimo e assina pelo Beitar Jerusalém

O futebolista Miguel Silva foi este domingo oficializado pelo Beitar Jerusalém, num contrato válido por meia temporada, com mais uma de opção, segundo o emblema israelita, deixando o Marítimo após perder espaço na equipa.



O emblema que ocupa atualmente a sexta posição na Liga de Israel adiantou os termos do vínculo contratual com o guardião de 27 anos, referindo que o atleta "assinou por meia temporada, com mais uma de opção", numa nota publicada nas redes sociais.

O guardião Miguel Silva deixa a Madeira após uma temporada e meia ao serviço do Marítimo, onde foi utilizado em 17 partidas oficiais. A saída do atleta natural de Guimarães prende-se pela chegada de dois guarda-redes nesta janela de transferências, nomeadamente de Marcelo Carné e Makaridze, tendo o guarda-redes português perdido espaço na equipa.

O jogador que realizou a formação no Vizela e no Vitória de Guimarães, clube que representou até a temporada 2019/20, realiza agora a segunda experiência no estrangeiro, após ter estado ao serviço dos cipriotas do APOEL, antes de ingressar nos 'verde rubros'.

Miguel Silva é a oitava saída do plantel maritimista no mercado de 'inverno', registando-se igualmente a de Joel Soñora, Miguel Sousa, António Zarzana, Clésio Baúque, Leo Andrade, Lucho Vega e Joel Tagueu, os dois últimos cedidos a título de empréstimo ao Sporting da Covilhã (II Liga) e ao Al-Hazm da segunda divisão saudita, respetivamente.