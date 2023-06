Oficial: Tulipa é o novo treinador do Marítimo

Tulipa está de regresso à Madeira, desta feita para ser o treinador principal do Marítimo. O ex-técnico do Vizela, que já se encontra na ilha desde quarta-feira conforme o Record avançou, regressa a uma casa que conhece bem, pois liderou a formação sub-23 maritimista na época de 2021/22.Quando foi confrontado pelo Record sobre o motivo da presença no Funchal, Tulipa fugiu ao tema, afirmando que estava de férias mas sempre adiantou: "Quero o bem do Marítimo. Espero que tenham sucesso e que voltem rapidamente à Primeira Liga".