Oficial: Vasco Seabra abandona o comando técnico do Marítimo

O Marítimo oficializou esta segunda-feira a saída de Vasco Seabra do comando técnico da equipa. Em comunicado publicado através do site oficial, o emblema madeirense lembrou o contexto difícil em que o treinador assumiu o comando da equipa na última temporada, sublinhando o seu "notável compromisso" e desejando o melhor para o seu futuro pessoal e profissional"A Marítimo da Madeira Futebol, SAD, anuncia aos seus sócios e adeptos a cessação do vínculo laboral entre a instituição e o técnico Vasco Seabra. O Marítimo agradece a Vasco Seabra e a toda a sua equipa técnica pela dedicação com que encararam o ideal verde-rubro. Recorde-se que Vasco Seabra assumiu o comando técnico da equipa de honra do Marítimo num contexto muito difícil, pelo que o Marítimo e os Maritimistas estão gratos pelo arrojo e talento que permitiram ao Leão do Almirante Reis voltar a rugir. Desde o primeiro dia nesta casa, Vasco Seabra demonstrou um notável compromisso com o Club Sport Marítimo, contribuindo para recuperar o que faz dos verde-rubros uma instituição com "o nome à cabeceira do desporto português": a paixão com que a nossa massa adepta vive o Club."A Marítimo da Madeira Futebol, SAD, deseja a Vasco Seabra as maiores felicidades pessoais e profissionais. A ligação contratual termina, mas a ligação afectiva não tem prazo de validade", pode ler-se.Tal comoavançou em tempo oportuno,