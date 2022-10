Pablo Moreno e Sonora voltam em Paços de Ferreira

A chamada de Pablo Moreno é a grande novidade na convocatória do Marítimo para o importante jogo com o Paços de Ferreira, sexta-feira à noite, onde se encontram os dois últimos da tabela da Liga Bwin. O mediático avançado espanhol, que passou por Barcelona, Juventus e Manchester City, está recuperado de uma lesão muscular e integra a lista dos 21 eleitos do técnico João Henriques.O mesmo sucede com o americano/argentino Joel Sonora, que cumpriu castigo na última jornada. Saíram das opções Miguel Sousa e Fábio China, este devido a lesão. Igualmente indisponíveis continuam Pedro Teixeira, Rafael Brito e Geny Catamo.Matous Trmal, Miguel Silva e Vítor Eudes;Cláudio Winck, Zainadine, Matheus Costa, Gonçalo Cardoso, Léo Andrade e Vítor Costa;Joel Sonora, Stefano Beltrame, Diogo Mendes, João Afonso, Lucho Vega, Bruno Xadas e Edgar Costa;André Vidigal, ‘Chucho’ Ramírez, Joel Tagueu, Percy Liza e Pablo Moreno.