Pablo Moreno: «Oxalá que a estreia a marcar seja com o Benfica»

O Marítimo continua a lutar para fugir à cauda da tabela classificativa e domingo tem um desafio imenso, ao receber nos Barreiros o líder Benfica. O espanhol Pablo Moreno, um dos jogadores em destaque nas últimas partidas, confia num desfecho feliz para as suas cores.

"Vamos encará-lo como se fosse o último jogo, dando tudo em cada jogada e procurando a vitória. Claro que é difícil, o Benfica para mim é a melhor equipa portuguesa do momento, tem bons jogadores, mas temos mais confiança, estamos a jogar melhor e, com um pouco de sorte, podemos levar a melhor", afiança o mediático avançado, que na formação passou por Barcelona e Juventus, à margem de uma visita de uma comitiva do clube à Escola Básica e Secundária do Porto Moniz.

O estado de espírito dos verde-rubros não é propriamente o melhor, mas há a forte convicção que o objetivo será atingido. "Não podemos dizer que estamos tranquilos, pois estamos ainda na parte baixa da classificação. Ganhámos ao Santa Clara, mas agora com o Gil Vicente não tivemos sorte em frente à baliza, apesar de termos feito um bom jogo. A bola não quis entrar e o futebol muitas vezes é assim. Mas sabemos o que trabalhamos e confiamos que vamos sair desta situação", assinalou.

O avançado maritimista não se cruzou com Grimaldo na formação do Barcelona, pois são de gerações diferentes. "Quando estava no Barça eu era muito pequeno e ele já jogava na primeira equipa e no Barça B. Mas lembro-me de ir ao estádio vê-lo jogar. Um bom jogador sem dúvida! Posso defrontá-lo agora e vamos ver como corre", disse.

A 60 por cento

Considerando que ainda não se viu o verdadeiro Pablo, pois está somente "a 60 por cento" das suas capacidades, o dianteiro continua em busca do primeiro golo pelos madeirenses e não se importava que fosse neste fim-de-semana. "Oxalá que a minha estreia a marcar seja contra o Benfica! Mais que ninguém, eu quero fazer golos. E espero que cheguem depressa", disse.

Indagado sobre se o Marítimo é uma ponte para outros voos, o internacional nas seleções jovens espanholas realça a "confiança" recebida de colegas e equipa técnica e aponta ao topo. "Quero jogar em clubes grandes e em grandes competições", finalizou.