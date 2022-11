Paulinho vai assinar contrato com o Marítimo até fim da época

O Marítimo está a um passo de garantir o lateral-direito Paulinho, que estava desempregado, até o final da época, com mais uma de opção. As negociações estão praticamente concluídas e o jogador, de 31 anos, apresta-se para concorrer com Cláudio Winck para a posição.Paulinho, que já jogou na Madeira ao serviço do União (2015/16), estava sem clube desde que deixou o Moreirense no final da última temporada.