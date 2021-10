Paulo Victor após derrota em Guimarães: «É um resultado que nos magoa muito»

Paulo Victor, guarda-redes do Marítimo, assume que a derrota (1-2) frente Vitória de Guimarães, na abertura da nona jornada da Liga Bwin, acaba por ser um resultado doloroso para os insulares.





"Dificuldade grande. Sabíamos da dificuldade do jogo de hoje, contra uma equipa muito forte a jogar em casa. Temos de valorizar o empenho da nossa equipa. É um resultado que nos magoa muito. Acabamos por empatar aos 90', infelizmente, pouco depois levamos o golo da derrota, mas se podemos tirar alguma coisa positiva é o empenho de todos", começou por dizer o guardião brasileiro do Marítimo, em declarações no final do encontro na 'flash-interview' da Sport TV.Apesar do momento menos bom no campeonato (sete derrotas consecutivas), Paulo Victor diz que a equipa tem qualidade para dar a volta à situação e pede o apoio dos adeptos insulares."Às vezes as coisas não estão a dar certo e a gente pede sempre o apoio dos adeptos, porque nesses momentos costumamos jogar bastante. É um momento de dar carinho, porque temos uma qualidade que pode reverter as coisas. Mostrámos isso no último minuto que temos essa capacidade", finalizou.