Paulo Victor despede-se do Marítimo 

O guarda-redes Paulo Victor já se despediu do Marítimo, numa mensagem divulgada nas redes sociais. O brasileiro vai jogar num clube árabe, o Al-Ettifaq."Hoje, com o meu coração cheio de orgulho e gratidão, me despeço do Maior das Ilhas! Os momentos que vivi aqui estarão marcados na minha vida com muito carinho, para sempre. Agradeço, com muito carinho, respeito e admiração, a todos os colaboradores, comissão técnica, diretoria, adeptos e presidentes", escreveu Paulo Victor, de 35 anos.