Paulo Victor na chegada ao Marítimo: «Estrutura maravilhosa»

O guarda-redes Paulo Victor, de 34 anos, rescindiu o contrato com o Grémio de Porto Alegre e acaba de comprometer-se com o Marítimo, naquela que é a sua segunda experiência na Europa. E ambição não lhe falta, conforme confessou ao canal do clube, depois de conhecer os Barreiros, a sua nova casa, na companhia do líder da SAD.





"Vir para o Marítimo é um sonho realizado. É um prazer muito grande vestir esta camisola. Foi algo construído com o presidente Carlos Pereira – e muitas pessoas envolvidas – e fiquei feliz por conhecer esta estrutura maravilhosa", apontou o reforço, de 1,87 metros de altura, que passou ainda pelo Flamengo.O brasileiro mostra-se determinado. "Contamos com o apoio dos adeptos para conseguirmos os nossos objetivos. Temos que mostrar que, na nossa casa, somos muito fortes", adiantou.O novo reforço vai fazer agora exames médicos e físicos, antes de começar a trabalhar sob as ordens do técnico de guarda-redes, José Manuel Neves. Sábado assiste, ainda na bancada, ao primeiro jogo do campeonato com o Sp. Braga.