Paulo Victor oficializado no Marítimo

O Marítimo acaba de oficializar o guarda-redes brasileiro Paulo Victor, anunciado por Record na sua edição impressa de quinta-feira. Esta é mais uma opção para a baliza madeirense, para concorrer com Miguel Silva e os jovens Vítor Eudes e Pedro Teixeira.





Paulo Victor

34 anos

Guarda-redes

1x Campeonato Brasileiro, 1x Taça do Brasil, 1x Copa Libertadores e 1x Recopa Sudamericana



Bem-vindo ao Maior das Ilhas! #CSMaritimo #PauloVictor pic.twitter.com/Msm5JYVMWy — CS Marítimo (@MaritimoMadeira) August 6, 2021

Paulo Victor, de 34 anos, rescindiu recentemente o seu contrato com o Grémio de Porto Alegre e tem no currículo um campeonato brasileiro, uma Taça do Brasil, uma Taça dos Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Teve ainda uma passagem pelo futebol turco.