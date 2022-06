Paulo Victor: «Quero ficar na história do clube»

Depois de uma temporada em que se apresentou a um bom nível, Paulo Victor mostra-se com a mesma ambição de sempre. "Vou continuar a dar o máximo pelo Marítimo. Quero ficar na história do clube e luto com muita honra por esta camisola", começou por dizer o guarda-redes, de 35 anos, que apresentava um sorriso de orelha a orelha no primeiro dia de trabalho: "É sempre bom estar de volta! Estou de energias recarregadas depois de dois anos e meio sem férias."

O brasileiro vai continuar às ordens de Vasco Seabra, o que considera uma excelente notícia. "Desde a chegada dele que elogiei a sua forma de trabalhar. Estive de férias no Brasil e houve várias pessoas que falaram do seu nome. Tudo isso é fruto do trabalho e o Marítimo só tem a ganhar com a sua continuidade no clube, pois também tem ambições grandes", concluiu.