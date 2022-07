Penafiel empata com Marítimo em jogo particular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Penafiel, da Liga Bwin, e o primodivisionário Marítimo, que se encontra a estagiar no norte do país, empataram 1-1 esta quarta-feira, em jogo particular de futebol, realizado na cidade desportiva de Lousada.

O central Matheus Costa adiantou a formação insular, mas Édi Semedo respondeu e empatou para o Penafiel, na segunda parte, fixando o resultado.

Foi o terceiro ensaio dos rubro-negros na pré-temporada, todos diante de formações do principal escalão (derrota, na estreia, com o Gil Vicente, por 2-0, a que se seguiu um nulo frente ao Santa Clara).