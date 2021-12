Plantel do Marítimo apanha reforço da vacina

O plantel do Marítimo deslocou-se ontem às instalações do Madeira Tecnopolo para o reforço da vacinação contra a Covid-19. Depois de uma primeira dose da Janssen, os jogadores foram inoculados agora com a vacina da Pfizer. Entretanto, no âmbito da remodelação interna da SAD, Briguel vai reforçar a sua ligação ao departamento de scouting e deverá iniciar funções na área do treino.