Presidente do Marítimo confirma chegada de Jorge Sáenz

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, confirmou esta quarta-feira a chegada do defesa-central espanhol Jorge Sáenz ao clube madeirense da Liga Bwin, por empréstimo do Valencia.

"Chega esta tarde", foi a resposta do líder maritimista quando questionado sobre o empréstimo de Jorge Sáenz, e declarações à margem da iniciativa que na porta principal do Estádio do Marítimo para assinalar a extensão de contrato com o parceiro 'Empresa de Cerveja da Madeira' por mais três anos.

O jogador, nascido nas Canárias, vai ser mais uma opção para o setor defensivo dos madeirenses e chega cedido pelo Valencia, clube espanhol que detém o seu passe desde 2018/19, num contrato válido até 2024.

Na temporada transata, esteve emprestado ao Celta de Vigo, clube no qual realizou nove partidas oficiais.

"Outros deverão chegar durante a semana", sublinhou Carlos Pereira, que, de imediato, descartou nomes como Tomás Podstawski, que já representou FC Porto B e Vitória de Setúbal, e Clésio Baúque, moçambicano que representou a equipa B do Benfica na época 2014/15, tendo disputado uma partida pelo plantel principal dos 'encarnados' na temporada seguinte.

O defesa central é a 13.ª contratação do Marítimo neste arranque de temporada, juntando-se aos guarda-redes Miguel Silva (ex-APOEL, Chp) e Vítor Eudes (ex-Cruzeiro/Bra), aos defesas Matheus Costa (ex-Vizela), Facundo Constantini (ex-São Paulo/Bra) e Vítor Costa (ex-CSA/Bra), aos médios Filipe Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda), Diogo Mendes (ex-Benfica), Bruno Xadas (ex-Sporting de Braga) e Iván Rossi (ex-Sambenedettese/Ita) e aos avançados Henrique (ex-CSKA Sófia/Bul) e André Vidigal (ex-Estoril Praia).