Presidente do Marítimo confirma fim da ligação com Rafik Guitane

O presidente do Marítimo disse hoje que Rafik Guitane não integrará o plantel da equipa madeirense da Liga Bwin 2022/23, tendo sido chamado pelos franceses do Reims, detentores do passe do médio.

"A equipa que é detentora [do passe] dele solicitou, de acordo com o documento que recebemos, a presença dele junto ao clube", destacou Rui Fontes, na apresentação de mais uma delegação do clube, situada no Funchal.

O médio franco-argelino representou pela segunda época consecutiva o emblema insular, cedido a título de empréstimo num primeiro momento pelos franceses do Rennes, com quem tinha contrato válido até junho de 2022.

Apesar de ter sido vendido ao conterrâneo Reims em agosto último, o atleta de 22 anos continuou na Madeira para cumprir o contrato de empréstimo da sua antiga equipa.

O médio internacional pelas seleções jovens de França, realizou nas duas temporadas ao serviço dos leões do Almirante Reis 60 partidas oficias, tendo apontado os cinco golos com a camisola maritimista em 2021/22, quatro deles sob a liderança de Vasco Seabra, com quem ganhou outro destaque e um papel fundamental na reviravolta verde rubra. "Deu muito nas vistas este ano, a nível nacional e com certeza internacional, porque o Marítimo é visto por toda a Europa pelo menos e, naturalmente, manifestaram interesse no jogador", continuou o presidente da única equipa madeirense na I Liga, enfatizando que acredita que "desta vez já não volta ao Marítimo".

O dirigente confirmou ainda que o lateral Tim Soderstrom, que apenas alinhou em oito partidas oficiais em duas épocas, duas delas na última, ainda com Júlio Velázquez no comando técnico, vai integrar o lote de jogadores que transitam para a próxima temporada ao serviço de Vasco Seabra.

Sobra a ausência de novas contratações, Rui Fontes garantiu que "o trabalho está a ser feito e na altura certa, o Marítimo terá a sua equipa preparada para a próxima época".

O Marítimo ainda não anunciou nenhum reforço para 2022/23, tendo saído do plantel o avançado Alipour, que em final de contrato assinou pelo Gil Vicente, e Rafik Guitane, chamado pelos franceses do Reims.