Presidente do Marítimo confirma saída de Lucas Áfrico para o Estoril

O defesa central Lucas Áfrico vai trocar o Marítimo pelo Estoril Praia, confirmou esta terça-feira o presidente do clube da Liga durante a apresentação do Marítimo Training LAB, uma parceria com a Universidade da Madeira.

"Confirmo que Lucas Áfrico ficou agora no Complexo [Desportivo do Marítimo] a assinar a sua desvinculação e que vai para o Estoril [Praia]", avançou Carlos Pereira, em declarações à margem da apresentação dos novos aparelhos de avaliação física, na Universidade da Madeira.

Segundo o dirigente dos 'verde rubros', "faltam ainda quatro jogadores" para fechar o plantel para a temporada 2021/22, que já conta com sete 'caras novas'.

Carlos Pereira destacou as "grandes alterações" feitas na equipa, descrevendo-a como "mais jovem e mais ambiciosa".

No segundo momento da apresentação, desta feita, no Complexo Desportivo do Marítimo, foi apresentada a sala de realidade virtual, o aparelho mais inovador do projeto, "único no país", segundo Élvio Rubio Gouveia, responsável pelo projeto da Universidade da Madeira.

"Se eles estiverem aqui animados e entretidos neste jogo conseguem fazer também o processo de reabilitação e nós conseguimos ver o que fizeram porque os movimentos ficam todos gravados e depois ajuda a corrigir movimentos", afirmou o responsável do projeto de reabilitação, que compreende exercícios de equilíbrio, força das pernas e resistência.

As sessões com realidade virtual não substituem o trabalho do fisioterapeuta, segundo Élvio Rubio Gouveia, funcionando como um complemento na fase em que o atleta já começa a fazer trabalho de campo.

A cerimónia de apresentação contou com a presença do presidente do Marítimo, Carlos Pereira, do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, o do treinador do plantel principal, Júlio Velázquez.