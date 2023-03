Presidente do Marítimo defende que Alex e investidores americanos são "conciliáveis"

Alex Bunbury, velha glória do Marítimo, reuniu esta terça-feira com o presidente Rui Fontes, no sentido de apresentar o seu plano de investimento a cinco anos, que tem como propósito colocar o Marítimo no topo dos clubes portugueses. O presidente revelou que esta aposta centra-se mais nas bases do clube e na construção de uma academia e desvendou o interesse de mais um investidor americano na SAD, a juntar a um outro com a mesma origem que já se tinha manifestado.

"É possível conciliar o interesse do Alex com o de outros investidores, porque são coisas diferentes. O Alex vem como ‘partner’ do clube, não com interesse em comprar a SAD. Quer investir no clube", confirmou Rui Fontes, sublinhando que entre as ideias estão "a criação de uma grande academia, o aumento das nossas estruturas escolares para podermos receber alunos do estrangeiro e ao mesmo tempo praticarem futebol, e visa também a equipa principal. É um projecto global que interessa ao Marítimo e que será depois apresentado aos sócios".

Rui Fontes considera inevitável apostar em investidores já a partir da próxima temporada. "Temos de caminhar para o futuro e não andarmos sempre agarrados ao passado. Esse sistema de gestão revelou-se ultrapassado, o futebol hoje em dia é completamente diferente e o Marítimo está agora a pagar por isso. Deixou-se ficar para trás. Outros clubes modernizaram-se e, neste momento, têm equipas, jogadores e facilidade em investir porque têm investidores. Nós temos de enveredar por esse caminho, com investidores sérios e com investimentos sustentáveis. Não é para vir cá e, passados três ou quatro anos, abandonarem. O Marítimo precisa de se modernizar e adaptar-se às exigências do futebol atual", disse.

Há interesse na SAD de um grupo americano "detentor de um grande clube europeu e ainda de diversas sociedades desportivas noutras modalidades nos Estados Unidos" e ainda de outro investidor americano, contou Fontes.

Mudar mentalidade

Alex não revelou grandes pormenores sobre o seu plano, mas sempre deixou claro que foi dado um primeiro passo para a mudança. "Quero dizer a todos os maritimistas que acredito neste presidente, que quer o melhor para o Marítimo. Se as coisas correrem bem, isto poderá ser algo fantástico", salientou, apontando: "Quero que este clube seja maior, tenha as melhores infraestruturas, os melhores jogadores e quero que a Madeira beneficie de tudo isto. A academia para mim é muito importante, tal como melhores instalações de treino em Santo António e um espaço exclusivo para a equipa principal do melhor que há". Para o canadiano, a mediocridade não tem mais lugar no Marítimo, que tem de ser um clube de topo. "A mentalidade tem de mudar", disse, notando: "O Marítimo tem que ser uma marca regional, nacional e global, porque tem adeptos em todo o mundo e há que envolvê-los", finalizou.