Primeiro treino com seis baixas

A primeira sessão de trabalho que Vasco Seabra dirigiu já com a presença da bola ficou marcada por várias ausências. Zainadine e Clésio ainda se encontram de férias, devido aos compromissos pela seleção de Moçambique. Já Vitor Costa, André Vidigal e Diogo Mendes estão entregues ao departamento médico, enquanto Matheus Costa fez treino condicionado. Soderstrom e Iván Rossi são casos diferentes, pois não entram nos planos do técnico do Marítimo. O segundo deve ser confirmado em breve no Junior Barranquilla.