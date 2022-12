Prioridade à Liga: oportunidade para observar e... ganhar

João Henriques demonstra confiança num bom desempenho do Marítimo frente ao Rio Ave, mas lembra que a prioridade do clube é a Liga, competição em que a equipa luta pela permanência . "O Marítimo tem a responsabilidade de entrar em cada jogo para vencer. Obviamente que o mais importante será sempre o campeonato. Estamos numa fase em que vamos querer ver o comportamento de outros jogadores. Ouvimos o Rúben Amorim a dizer que preferia vencer o campeonato do que propriamente a Taça da Liga, o que é natural. Para nós é fulcral somar pontos no campeonato. Na Taça da Liga vamos jogar para ganhar, mas não tem o mesmo grau de importância", vincou o técnico dos verde-rubros, deixando elogios ao rival. "Está a fazer um campeonato regular, tem jogadores de qualidade e um sistema que já vem da época anterior, tendo integrado bons reforços."

Jogo decisivo para as contas

Do outro lado, Luís Freire deu ênfase à importância da partida para as ambições do Rio Ave na Allianz Cup. "O objetivo é passarmos a fase de grupos. Sabemos que não é fácil porque temos boas equipas no grupo, o Sporting até já assumiu que quer vencer a prova. O primeiro jogo define um pouco o que é a nossa prestação na competição", explicou o técnico.