Proposta pelo Vale Paraíso

O Marítimo propôs ao Governo Regional da Madeira arrendar o complexo do Vale Paraíso, antiga casa do União da Madeira e votada ao abandono, para fazer face à atividade da sua formação, incluíndo as equipas B e sub-23. Paralelamente, vão realizar-se obras de beneficiação no complexo do clube, em Santo António, a começar pelo Lar do Jogador. Entretanto, Percy Liza continua em dúvida para o Sp. Braga, ao passo que Diogo Mendes e Rafael Brito estão fora de hipótese.