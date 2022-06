Rafael Brito cedido ao Marítimo pelo Benfica

O Marítimo anunciou esta quarta-feira a contratação de Rafael Brito, o primeiro reforço para a temporada 2022/23, que chega ao emblema madeirense da Liga portuguesa cedido a título de empréstimo pelo Benfica.

"Rafael Brito, jovem médio português, foi hoje apresentado como reforço do plantel às ordens de Vasco Seabra. Nascido em Almada há 20 anos, Rafael Brito é uma das grandes promessas do futebol luso, com presenças em todos escalões jovens da seleção nacional", pode ler-se no comunicado publicado pelos madeirenses no seu sítio oficial.

O médio defensivo, de 20 anos, é fruto da formação dos encarnados, tendo atuado na temporada transata na 2.ª Liga pela equipa B benfiquista, na qual disputou 27 partidas oficiais.

Segundo a mesma nota, o jogador não escondeu o "orgulho pela possibilidade de representar o 'maior das ilhas'", tendo confessado ainda que recebeu uma recomendação de Henrique Araújo, atleta que fez grande parte da sua formação no emblema insular, garantindo que o atleta madeirense vai "estar atento ao percurso do amigo e do Marítimo".

"Não obstante a cobiça de outros emblemas, o médio não hesitou a partir do momento em que o Marítimo sinalizou o interesse. Seduzido pelo 'futebol atrativo' praticado pela formação de Seabra, a inclinação para rumar à 'Pérola do Atlântico' reforçou-se com a recomendação de um colega e amigo: Henrique Araújo (...)", de acordo com a publicação no site 'verde rubro'.

Rafael Brito vai disputar a posição com Diogo Mendes, que realiza a segunda época ao serviço do Marítimo e colega de equipa do novo reforço maritimista na equipa secundária das 'águias'.

O atleta natural de Almada é o primeiro reforço oficializado pelo Marítimo no arranque da pré-temporada 2022/23, após duas saídas confirmadas, o avançado iraniano Alipour, que em final de contrato assinou pelo Gil Vicente, e o médio francês Rafik Guitane, que regressou aos clube francês Reims.