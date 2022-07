Rafael Brito: «O importante esta época é o Marítimo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Rafael Brito, cedido ao Marítimo a título de empréstimo pelo Benfica, disse esta segunda-feira que na presente temporada o importante é o clube madeirense da 1.ª Liga.

O médio defensivo, de 20 anos, formado nos encarnados e que chega ao Marítimo por um ano de empréstimo, sem opção de compra, garantiu no final do treino aos jornalistas que o objetivo passa por regressar ao Benfica, mas não sem antes honrar a confiança dos madeirenses.

"Esse é o objetivo [regressar ao Benfica] e conseguir exprimir o meu futebol no Marítimo, porque também confiou em mim e deu-me a oportunidade de estar aqui. O importante agora é esta época e o Marítimo", sublinhou o jovem atleta que atuou na temporada transata na 2.ª Liga pela equipa B benfiquista, na qual disputou 27 partidas oficiais.

Rafael Brito vai disputar a posição com uma cara conhecida no conjunto verde rubro, Diogo Mendes, que realiza a segunda época ao serviço do Marítimo e foi seu colega de equipa na equipa secundária das águias.

"Somos profissionais, faz parte da vida do futebol ter sempre alguém a disputar o lugar connosco e é isso que faz também enriquecer, porque a competitividade também traz qualidade ao plantel", ressalvou o primeiro reforço oficializado pelos verde rubros, adiantando que com certeza será uma "rivalidade saudável".

O atleta natural de Almada garantiu que já se sente integrado no grupo, fruto também de algumas caras conhecidas no plantel, tendo sublinhado ainda a "ideia de jogo muito positiva" de Vasco Seabra, que irá contribuir para o seu crescimento.

O jogador adiantou que vai trabalhar muito para estrear-se na 1.ª Liga, sonho que "está perto, mas não garantido".

"Todos os jogadores que estão na 2.ª Liga sonham com esse objetivo. Está mais perto, mas não está garantido. Vou trabalhar para isso", frisou.

Rafael Brito admitiu que fez várias perguntas a Henrique Araújo, atleta que fez grande parte da sua formação no emblema insular e que atua pelo plantel principal benfiquista, sobre o clube verde rubro e a ilha da Madeira.

"A decisão tomei por mim, mas ele ajudou-me com algumas indicações. Falou bem e isso também pesou", adiantou, explicando ainda que o antigo colega e amigo chegado tem acompanhado o seu percurso na 'Pérola' do Atlântico.

O primeiro treino da segunda semana de pré-época ficou marcado pelo regresso de Zainadine e Clésio Baúque, que estavam autorizados a mais uns dias de férias após terem representado a seleção de Moçambique. Os internacionais pelos 'mambas' cumpriram os habituais exames médicos e físicos, juntamente com Lucho Vega e João Afonso, reforços oficializados ao longo do fim de semana.

De regresso aos treinos estiveram também Victor Costa e Diogo Mendes, entregues na semana transata ao departamento clínico do clube. Já Matheus Costa continua a realizar trabalho condicionado.