Rafael Brito: «Prometemos que vamos dar a volta por cima»

O ambiente no seio do Marítimo entre adeptos e plantel, não tem sido o melhor, mas nos últimos dias as coisas acalmaram, até pela conversa tida entre o plantel, equipa técnica e adeptos que estiveram no treino, da claque dos Fanatics 13, ficando sanado, para já, o mau ambiente vivido aquando da deslocação dos verde-rubros ao Algarve. Hoje, o médio Rafael Brito, foi um dos elementos da equipa principal que marcou presença na Escola de Machico onde houve um grande convívio com os alunos daquela escola. "Já passei por estas idades e é sempre muito estes contactos, um privilégio, juntando o clube aos adeptos mais jovens. É sempre uma iniciativa importante", começou por afirmar o médio. E deixou uma mensagem aos jovens que sonham ser futebolistas: "O conselho que dou a estes jovens jogadores de futebol, é acreditar sempre em si próprios, mantendo sempre o sonho de ser jogador, pois o sonho é que comanda a vida! Sem acreditarmos em nós próprios, isso não é possível".Não tem sido fácil o convívio entre adeptos maritimistas e plantel verde-rubro, apesar de haver grande mobilização de apoio à equipa, quer no Caldeirão dos Barreiros, quer em Portimão, no último embate. "É normal a reação dos adeptos, pois são eles que sentem o clube diariamente. Nós que trabalhamos no campo, somos quem dá a cara em campo, sendo o espelho dos adeptos. Não tem havido bons resultados, as coisas não têm sido fáceis e claro que os adeptos podem contestar pois tem razão. Nós prometemos que as coisas vão mudar, pois o Marítimo não é isto, vamos dar a volta por cima", disse o médio de 21 anos.O ex-benfiquista que esta temporada tem estado azarado com algumas lesões, pediu o apoio de todos os maritimistas para a partida deste sábado, frente ao Santa Clara: "Estamos a encarar com muita seriedade a partida de sábado, sabendo que é um jogo muito importante, entre ilhas. Vamos entrar a todo gás, pois em casa temos sido muito fortes, apesar de termos perdido os últimos dois jogos, temos dado uma boa resposta em nossa casa. Queria deixar uma palavra de apelo aos adeptos, para nos virem apoiar, pois contamos com o seu apoio. Acho que vamos dar uma boa resposta e vencer".Em termos pessoais, o pupilo de José Gomes admite que a temporada está distante do que pretendia. "Não é a época que idealizei, pois vim para a Madeira para lutar por um lugar na equipa e jogar. Tive a infelicidade de sofrer algumas lesões e por isso não tem sido fácil. Já estou recuperado e espero poder voltar a dar o meu contributo à equipa, dentro daquilo que sei que sou capaz e tentar melhorar a nossa classificação", finalizou.