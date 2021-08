Rafik Guitane: «Marítimo foi uma escolha fácil»

Rafik Guitane está de regresso ao Marítimo e foi apresentado no canal de televisão do clube, onde deu conta das suas ambições.





"Estou feliz por voltar ao Marítimo e espero que a temporada corra bem. Vou fazer de tudo para defender estas cores da melhor maneira possível", salientou, assinalando depois: "Foi uma escolha fácil, pois no ano passado as coisas correram-me bem aqui. Estou contente por poder representar de novo o clube", adiantou o franco-argelino de 22 anos.Pormenor importante: Rafik chega de novo por empréstimo, mas do Stade de Reims, pois acaba de comprometer-se com o emblema francês -- desvinculando-se do Rennes -- que entendeu cedê-lo novamente para ter um espaço de evolução.