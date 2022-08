Raimundo Rebolledo apontado como reforço iminente do Marítimo

Raimundo Rebolledo é apontado como reforço iminente do Marítimo, pelo portal 'En Cancha'. O jogador terá pedido à direção do atual clube, a Universidad Católica, para sair e a transferência para a Madeira será já um facto consumado.O lateral que faz os dois corredores, de 25 anos, falou com a direção e com a equipa técnica, comunicando a vontade de deixar o emblema onde se formou e cumpriu toda a carreira sénior.Esta temporada, soma 13 jogos disputados e um golo apontado.