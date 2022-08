Ramírez e Moreno vão defrontar o FC Porto

Pablo Moreno e Jesús 'Chucho' Ramírez, os últimos reforços do Marítimo, integram as escolhas do treinador Vasco Seabra para a estreia na Liga Bwin com o FC Porto, amanhã, às 20h30.De fora do jogo ficam os lesionados Vítor Costa Brito, João Afonso e Rafael Brito.Miguel Silva, Matous Trmal;Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Matheus Costa, Zainadine, Fábio China e Leo Andrade;Stefano Beltrame, Edgar Costa, Diogo Mendes, Miguel Sousa, Bruno Xadas, Lucho Vega e André Teles;André Vidigal, Pablo Moreno, Ramírez, Clésio e Joel Tagueu.